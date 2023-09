Između čekića i nakovnja

Vitomira Lončar dobila je nagradu za najutjecajniju osobu 2022. godine na Sveučilištu u Xi’anu u Kini i nagradu za najbolju kolumnu/seriju u 2022. godini za svoj vlog “Time for change” – kratka videa o promjeni. Više puta do sada Lončar je izjavila kako se u Kini osjeća sigurno kako se nikada i nigdje nije osjećala. Na poslu ima uvjete o kakvima je u Hrvatskoj mogla samo sanjati. Ondje joj se, priznala je, pružila mogućnost da radi ono što najbolje zna, ali i zato što se tamo njezina stručnost, znanje i iskustvo itekako cijeni. “Prije Kine imala sam najteže razdoblje u životu i nisam vidjela izlaz. A onda je došlo najljepše razdoblje života, o kojem nisam mogla ni sanjati! Tko je to mogao predvidjeti? Život je čudo”, izjavila je ranije Lončar. Tportal