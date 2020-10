Nakon jučerašnjih skoro 400 slučajeva, danas je u Zagrebu 286 novih, što je jako velika brojka za nedjelju. Ne zaboravite da su to samo potvrđeni zaraženi, dok je broj stvarno zaraženih najmanje 10 puta, a vjerojatno i 20 ili 30 puta veći. Kad to još pomnožite s brojem dana koliko je osobna zarazna, vidimo da u Zagrebu vjerojanto imamo negdje između 50,000 i 100,000 ljudi koji su trenutno zaraženi. To znači da smo blizu vrhunca epidemije u Zagrebu… objavljuje danas na Facebooku znanstvenik Gordan Lauc