Promoviranje hristospolne zajednice

Da se razumijemo, David Lowery je pomalo čudan na jedan osobenjački način, i to se vidi u ovom neobičnom filmu, ali ovom prilikom to ću mu pripisati u plus, unatoč tome što u filmu IMA njegovih čudačkih preseransa koji ništa ne znače. No malo ih je i lako su zanemarivi… Gawaina glumi Dev Patel, što je vjerojatno svima onima koji maštaju o rasno i etnički čistoj prošlosti zapadne Europe natjeralo krv na oči. Tko ih šljivi. Dev je fenomenalan u ulozi i pritom, osim na njegovu produhovljenu i vještu glumu, baš mislim i na fizički aspekt. Piše Zrinka Pavlić za Tportal