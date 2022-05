Tuđmanov sindrom

“Ne znam, vidjet ćemo. Jer ovo što si mi sad ispričao je nešto skroz drugo od onog što si rekao ranije. U prvom slučaju si sebi u snu priuštio ono što ti je na javi nedostupno, što je dosta uobičajeno. A u drugom si na javi dopuštaš ono što ti ni u snu nije dozvoljeno, što je dosta neuobičajeno. To indicira da se radi o ozbiljnijem poremećaju.” “Kakvom poremećaju?” “Treba napraviti dodatne pretrage, pa vidjeti. A ovako otprve, rekao bih da tebe jebe to što se osjećaš kao Tuđman bez Tuđmanova vozila.” (…) “Pa vidiš da već ne možeš razlikovati što sanjaš, a što stvarno radiš, miješaju ti se stvarnost i fikcija”, kaže dr. Grković. “Doveo si se u situaciju da, kao predsjednik Hrvatske, hoćeš sve ono što ne možeš, a nećeš sve ono što bi mogao. A pošto je to što bi mogao skoro ništa, znači da hoćeš skoro sve.” Viktor Ivančić za Novosti