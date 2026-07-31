Skrolanje kroz tminu
Vizualna zasićenost i etika ratne fotografije
U eri neprekidnog skrolanja, ratne slike i prizori patnje miješaju se s banalanim svakodnevnim sadržajem, što vodi do emocionalnog otupljivanja i pretvaranja nasilja u vizualni spektakl. Tekst Antonele Solenički na Kulturpunktu preispituje etičke granice medijskog i umjetničkog prikazivanja rata. Dok izložba Marija Boccie iz opkoljenog Sarajeva i umjetnički radovi poput Bosnian Girl nudom otpor spektaklu prikazujući upornost svakodnevice i vraćajući subjektivitet žrtvama, istraživanje Barbare Matejčić razotkriva kako mediji i nagrade mogu estetizirati zločin. U konačnici, etička odgovornost leži i na gledateljima te načinu na koji konzumiramo tuđu patnju.