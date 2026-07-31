Vizualna zasićenost i etika ratne fotografije - Monitor.hr
Danas (18:00)

Skrolanje kroz tminu

Vizualna zasićenost i etika ratne fotografije

U eri neprekidnog skrolanja, ratne slike i prizori patnje miješaju se s banalanim svakodnevnim sadržajem, što vodi do emocionalnog otupljivanja i pretvaranja nasilja u vizualni spektakl. Tekst Antonele Solenički na Kulturpunktu preispituje etičke granice medijskog i umjetničkog prikazivanja rata. Dok izložba Marija Boccie iz opkoljenog Sarajeva i umjetnički radovi poput Bosnian Girl nudom otpor spektaklu prikazujući upornost svakodnevice i vraćajući subjektivitet žrtvama, istraživanje Barbare Matejčić razotkriva kako mediji i nagrade mogu estetizirati zločin. U konačnici, etička odgovornost leži i na gledateljima te načinu na koji konzumiramo tuđu patnju.


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