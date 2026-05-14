Danas (22:00)
Odmah u petu brzinu
Vlada ide u reformu tržišta: Od zaštite potrošača do modernizacije obrtništva
Vlada planira niz zakonskih izmjena usmjerenih na zaštitu građana i liberalizaciju tržišta. Ključne novosti uključuju stroža pravila za potrošačke kredite, “pravo na zaborav” za onkološke bolesnike te mogućnost lokalne zabrane noćne prodaje alkohola. Sudske pristojbe rastu u prosjeku za 115%, dok se odvjetničko tržište otvara stranim društvima. tportal
Poseban fokus stavljen je na rasterećenje obrtnika (čiji broj raste – tportal):
- Smanjenje nameta: Komorski doprinos HOK-u reže se s 2% na 1,5%.
- Obiteljska tradicija: Uvodi se obiteljski obrt koji članovima kućanstva omogućuje rad bez zasnivanja radnog odnosa.
- Lakše nasljeđivanje: Nasljednici mogu nastaviti posao bez trenutnog polaganja majstorskog ispita.
- Mirovina i rad: Obrtnici će moći raditi i nakon odlaska u mirovinu bez njezine obustave.