Kreveti poskupljuju, jastuci spremni za prosvjed

Predstavnici UGP-a, obrtnika i obiteljskih iznajmljivača zatražili su od Vlade preispitivanje poreznih izmjena, upozorivši na zatvaranje obrta i moguće prosvjede. Peticiju protiv novih davanja, koja donose rast minimalnog paušalnog poreza po krevetu na 150, odnosno 100 eura, potpisalo je više od 30 tisuća građana. Udruge traže postupno povećanje poreza do maksimalno deset posto godišnje i izravno sudjelovanje u odlukama. Ministar financija Tomislav Ćorić najavio je za idući tjedan sastanke s HOK-om, UGP-om i sindikatima. Ističe da su mjere umjerene, nužne za uklanjanje poreznih neravnoteža te da sustav ostaje među najpovoljnijima u EU-u. Lider… Šef Glasa poduzetnika za N1: Prave nas budalama. Koliko se u ovoj državi pokrade, toliko turizam ne zaradi (Nacional)