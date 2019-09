Najgenijalniji potez

Umirovljenička dob za njemačke radnike postupno će se, do 2030. godine, povećavati na 67 godina, no u Bundesbanku vjeruju kako od 2050. to povećanje neće biti dovoljno da njemačka vlada izdatke za mirovine zadrži u ciljanoj razini od najmanje 43% prosječnog prihoda, te zato predlažu produljenje dobi za umirovljenje na 69 godina do 2060. Promjene su, smatraju, neizbježne kako bi se zadržao postojeći siguran mirovinski sustav. T-Portal, Financial Times