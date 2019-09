Bivši ministar sinoć je u Otvorenom naglasio ključnu, a paradoksalnu stvar – dob za odlazak u mirovinu reformom će biti produljena s 65. na 67. godinu života, a ljudi ne rade ni nakon 60. godine. Kaže on da trenutačno u Hrvatskoj u skupini njegovih vršnjaka, dakle od 60 do 65 godine starosti, radi 85.000 ljudi, dok ih je u mirovini 177.000. Treba gledati kako njih zaposliti, kaže on.