Proračunsko uslišanje

Centri za socijalnu skrb šalju roditelje i djecu u Obiteljska savjetovališta koja su u vlasništvu Katoličke crkve, na što je pravobraniteljica za djecu rekla da je to “poželjna praksa”, dok iz nevladinog Centra za građansku hrabrost ocjenjuju da je ovo dokaz kako Crkva nastoji preuzeti funkcije države. Dodaju kako im je poznato niz primjera da Ministarstvo, kojem je na čelu Bernardica Juretić, zapostavlja kadrovsku i materijalnu brigu o Centrima za socijalnu skrb, pogotovo onog zagrebačkog, koji sa 5 stručnih osoba pokriva 5 županija. Index