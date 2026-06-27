Vlada povećala pomoć Caritasu za više od 4 milijuna eura, novac ide na plaće i troškove socijalnih usluga - Monitor.hr
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Proračunsko uslišanje

Vlada povećala pomoć Caritasu za više od 4 milijuna eura, novac ide na plaće i troškove socijalnih usluga

Vlada je prihvatila dodatak Ugovora o Caritasu kojim se godišnja pomoć povećava s nepuna dva na 6,2 milijuna eura. Povećanje je, kažu, nužno zbog rasta plaća djelatnika u crkvenim pravnim osobama te pokrivanja troškova socijalnih usluga, poput sigurnih kuća i pomoći u kući. Od ukupnog iznosa, dva milijuna eura namijenjena su ranjivim skupinama, dok 4,2 milijuna ide za 24 crkvene pravne osobe. Dio sredstava osiguran je u proračunu za 2026., a ostatak stiže rebalansom. Također, HZMO od 1. srpnja 2026. decentralizira rješavanje prava iz međunarodnog mirovinskog osiguranja. Poslovni


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