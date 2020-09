Stari problem - do Stare godine

Vlada produžuje mjere za mikropoduzetnike do 31. prosinca – 2000 kuna po radniku, a potpora uključuje i otpis doprinosa. Mjera od 4000 kuna nastavlja se do 31. prosinca za ugrožene djelatnosti: prijevoz putnika, pružanje smještaja i priprema usluživanja hrane i pića, putničke agencije i organizatori putovanja te djelatnosti vezane uz rekreaciju i kulturne i sportske događaje ako su imali minus veći od 50 posto. Novost je da će se iste mjere od 4000 kuna omogućiti i onim djelatnostima koje budu zatvorene slijedom odluka stožera civilne zaštite (kao teretane u Splitu). Danas je donesena i poznata odluka o izvođenju nastave: Model A – svi učenici u školi; Model B – učenici od prvog do četvrtog idu u školu, stariji idu u školu i slušaju nastavu online; Model C – svi online.