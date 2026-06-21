Vodič kroz kulturne i prirodne ljepote Salzburga - Monitor.hr
Danas (11:00)

Dašak povijesti i klasike

Vodič kroz kulturne i prirodne ljepote Salzburga

Salzburg, barokni dragulj pod zaštitom UNESCO-a, idealna je destinacija u svako doba godine. Nalazi se uz granicu s Njemačkom na sjeveru Austrije, a ime mu doslovno znači “dvorac od soli”. Stari grad (Altstadt) osvaja šarmantnim trgovima poput Mozartplatza i Residenzplatza, gdje izvan zimske sezone možete uživati u koncertima na otvorenom i istražiti raskošnu kraljevsku palaču. Glavna atrakcija je monumentalna tvrđava Hohensalzburg iz 1077. godine, koja nudi spektakularan pogled na grad i rijeku Salzach. U staroj jezgri ističe se povijesna trgovačka ulica Getreidegasse s prepoznatljivim metalnim natpisima. Ljubitelji glazbe i povijesti ne smiju propustiti posjet rodnoj kući Wolfganga Amadeusa Mozarta te veličanstvenoj utvrdi Hohensalzburg. Za savršen bijeg u prirodu, obližnja alpska dolina Grossarl nudi vrhunski hiking, biciklizam i opuštanje u spa centrima. Putni kofer, Journal


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20.08.2025. (19:00)

Bez mržnje i bez praznih priča

Mihaljević: Kako je u Austriji, zemlji koja je otklizila u ultradesni nacionalizam, na čelo gradova stigla – komunistička partija

Elke Kahr je prava zvijezda tamošnje političke scene. Dvije trećine svoje plaće daje siromašnima i na plakatima po gradu objavljuje broj svojeg mobitela – kojeg nije mijenjala od 2005. godine – kako bi je mogao nazvati svatko tko ima neki problem. U Grazu vlada u koaliciji sa zelenima i socijaldemokratima. Okosnica njezina programa koja je ugrađena i u petogodišnji koalicijski plan je stambena politika, odnosno gradnja gradskih stanova za mlade, važne kadrove i socijalu. Graz ima velik stambeni problem jer mnogo stanovnika, posebno mladih obitelji, ne može primjereno riješiti svoje stambeno pitanje. Ustrajno zalaganje da se taj problem mora riješiti, među ostalim, gradonačelnicu Kahr je na koncu pogurao do izborne pobjede. No, frau Elke nije jedina. Član austrijske komunističke partije Kay-Michael Dankl postao je dogradonačelnik Salzburga. Privlače sve više birača. Njihovi kadrovi u izvršnoj vlasti mogu primati samo prosječnu plaću: sav višak ide potrebitima, odnosno socijali, mladima, starima. Rade, dakle, sve ono što hrvatskoj lijevoj oporbi na pamet ne pada. A u opisu im je političkog djelovanja… Robert Mihaljević za Danicu.

20.01.2016. (08:00)

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Munchen, Salzburg i dvorci Bavarske – tri dana s prijevozom

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