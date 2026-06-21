Dašak povijesti i klasike
Vodič kroz kulturne i prirodne ljepote Salzburga
Salzburg, barokni dragulj pod zaštitom UNESCO-a, idealna je destinacija u svako doba godine. Nalazi se uz granicu s Njemačkom na sjeveru Austrije, a ime mu doslovno znači “dvorac od soli”. Stari grad (Altstadt) osvaja šarmantnim trgovima poput Mozartplatza i Residenzplatza, gdje izvan zimske sezone možete uživati u koncertima na otvorenom i istražiti raskošnu kraljevsku palaču. Glavna atrakcija je monumentalna tvrđava Hohensalzburg iz 1077. godine, koja nudi spektakularan pogled na grad i rijeku Salzach. U staroj jezgri ističe se povijesna trgovačka ulica Getreidegasse s prepoznatljivim metalnim natpisima. Ljubitelji glazbe i povijesti ne smiju propustiti posjet rodnoj kući Wolfganga Amadeusa Mozarta te veličanstvenoj utvrdi Hohensalzburg. Za savršen bijeg u prirodu, obližnja alpska dolina Grossarl nudi vrhunski hiking, biciklizam i opuštanje u spa centrima. Putni kofer, Journal