Bolje dionica u fondu, nego tri posla u osamdesetoj

Ova epizoda podcasta koju vode Sandra Ferenčak – Tetka i Škrti otočanin donosi pregled mirovinske štednje u 2025. godini s fokusom na hrvatski sustav. Glavni zaključci su:

Drugi stup: Preporuka je prelazak iz kategorije B u kategoriju A (osobito za mlađe), jer ona zbog većeg udjela dionica nudi značajno veće prinose na duži rok.

Treći stup i PEPP: Dobrovoljna štednja je ključna zbog državnih poticaja i poreznih olakšica (uplate iz bruta). PEPP (paneuropska mirovina) ističe se kao modernija alternativa s nižim naknadama i globalnom izloženošću.

Zaključak: Mirovina je osobna odgovornost. Najgore je ne investirati ništa; čak i konzervativniji fondovi dugoročno su bolji od štednje u banci.