Ono kad dođe račun za vodu pa pozeleniš u licu

U nedjelju, na dan uoči blagdana Velike Gospe, u Hrvatskoj bi trebao pasti potrošački rekord – prvi put u jednom danu izdat će se ukupno više od 10 milijuna računa. To je pokazatelj analize fiskaliziranih računa što ju je provela Porezna uprave. "Petak je dan kad se najviše troši, a nedjeljom najmanje. Prosječno dnevno stiže šest milijuna računa, a najviše ih se izdaje u srpnju i kolovozu, dnevno i do devet milijuna. Izvan turističke sezone, uoči Badnjaka ide i do osam milijuna računa, a najviše se potroši dan prije Velike Gospe", ističe pomoćnica ravnatelja Porezne uprave Gordana Marić.