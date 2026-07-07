Instagram raj podno stijene

Vrelo Bune i Blagajska tekija, smješteni 12 kilometara od Mostara, čine jedno od najpoznatijih hercegovačkih izletišta, idealno za posjet u proljeće. Izvor rijeke Bune jedno je od najjačih krških vrela u Europi, prepoznatljivo po hipnotizirajućoj boji vode i stijenama visokim 240 metara. Uz izvor se nalazi povijesna derviška tekija iz 15. stoljeća, koja je danas pod upravom Islamske zajednice. Lokacija nudi bogatu povijest, popularne točke za fotografiranje i ugostiteljske objekte za opuštanje, a parking i ulaznica se naplaćuju. Green