Između teologije i politike

Atentator na slovačkog premijera najvjerojatnije je bio samostalni strijelac osvetnik. Odgovornost, barem ona posredna, na slovačkim je i europskim političkim elitama koje posljednjih godina svojom retorikom i politikama polariziraju društva do granice pucanja. Slovačka je samo jedan od europskih primjera politički polariziranoga društva. Prije nego što je postao meta i premijer, Fico je sudjelovao u tome. To što atentat na njega nema rukopis organiziranih (geo)političkih obračuna, kao što se to u posljednjih stotinjak godina događa(lo) u europskom predvorju, nikako ne znači da je današnja Europa imuna na politički motivirane atentate. Prije upućuje na njezinu sposobnost samorazaranja. No dosad je Europa imala i sposobnost samorefleksije i samoispravljanja. Višnja Starešina za Lider.