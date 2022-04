Mitske interpretacije države

Država koja ne priznaje stvarnost granice unutar koje se nalazi neka druga država, u svojoj biti je nasilna država. Kada drugima određujete što to oni jesu, na putu ste nasilja. Drugi nije ono što ja mislim da on jest, to je moja nelegitimna projekcija iz koje nastaju ili zablude ili nasilje. Drugi je naprosto različit od mene. Ovo ne znači da ne smijem i ne trebam misliti druge. Ljudi-granice ovoga nisu svjesni. Oni se bore za to da granica pripada njima i da oni ograničavaju druge, ali i sebe. Rat u Ukrajini je, prvenstveno, čin nasilja prema građanima Ukrajine i prema Ukrajini kao državi, no ovaj rat je ujedno i hermeneutički ključ kojim možemo, još jednom, otključati, razumjeti i objasniti stvarnost u kojoj živimo, a to je stvarnost vječite borbe između onih koji uvažavaju slobodu i autonomiju drugih i onih koji tu autonomiju i slobodu niječu. Marko Vučetić za Autograf.