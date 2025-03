Eurosong iz teološke perspektive

Ova godina bila je specifična po tome jer se nije moglo kristalno naslutiti tko je taj jedan favorit. Svjetonazorski stavovi koji se dotiču i politike (jer kod nas se sve dotiče politike) donijeli su polarizaciju, a polarizacija je dobra stvar, polarizacija potiče na akciju. Polarizacija je demokracija, a ne neko jedinstvo, što je omiljena floskula loših političara. Dakle, polarizacija uz jaku podršku lokalne sredine donijela je Ognju najviše glasova publike u televotingu. I to je ono što je novo na Dori i što pokazuje da je Dora postala važna. Postalo je važno biti na njoj jer donosi korist, u medijskom, tržišnom i svakom drugom smislu. To će biti dobro i za izvođače, da konačno uđe i neki ozbiljniji sponzorski novac među mahom mlada pjevačka lica, pa da bude i nekog glamura, a ne da se vodeći domaći gastro portal pita gdje se hrane „siroti estradnjaci“ jer nisu nikog od njih nisu vidjeli u boljim opatijskim restoranima. Zoran Stajčić za Ravno do dna