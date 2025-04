'Bio je značajan kao Franjo, a ne kao papa'

Kultura je nekada širila horizonte, njezina uloga je bila da čovjeka očovječuje, da mu omogući da uistinu bude čovjek, a to može biti samo ako se susretne s univerzalnom ljudskošću, a ta ljudskost je prisutna u kulturi. Epoha u kojoj se nalazimo je, da iskoristim Heideggerov ”zaborav bitka”, epoha zaborava kulture i favoriziranja pseudokulture. No, zaborav kulture ili bitka je, u konačnici, zaborav ljudskosti. Naš suvremenik, angažirani filozof kulture Rob Riemen, kao jedan bitan segment pseudokulture navodi fetišizaciju znanosti i tehnologije odnosno reduciranje istine isključivo na ono što se empirijskim putem može provjeriti. On upozorava kako tim putem neizostavno završavamo u Platonovoj spilji. Vjerujem da je svima poznata ova Platonova alegorija, stoga nema potrebe da je prepričavam, dovoljno je što ovu alegoriju susrećem na svakom koraku. Marko Vučetić za Autograf