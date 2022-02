Nije novac, nego domoljublje

Sve priče o tome kako s državom treba uspostaviti posebni emocionalni odnos, koji se naziva domoljubljem, zapravo su, pokazali su nam to plastično naši političari, puste tlapnje. Oni s državom imaju posebne poslovne i vlasničke odnose. Sve što rade, dobro naplate, baš kao što i usele u svaki prostor koji im stoji na raspolaganju. Da država nije nekretnina, stvari bi stajale drugačije. Tada se političari ne bi borili tko će posjedovati prostor, nego bi promišljali i razvijali javne politike u funkciji građana. To što je Frka-Petešić dobio podrum za knjige, dobio ga je zbog toga što on i politička opcija kojoj pripada i čije politike provodi, državu promatraju kao nekretninu koju netko treba posjedovati. Marko Vučetić za Autograf.