Po čemu se razlikuje honorar na dekadentnoj televiziji od političkog honorara u dekadentnom Saboru?

Autentična egzistencija će donijeti odluke koje dekonstruiraju ono što vodi prema izumiranju ovog društva, neautentične egzistencije će promatrati ovu činjenicu i nastaviti živjeti kao i do sada – glasati za iste, zalagati se da se iz proračuna financiraju oni koje promatraju kao navijači itd., dok će nestrukturirane egzistencije promovirati načelo postupnosti, odnosno da se donesu odluke koje to nisu, a to su one odluke koje zadržavaju postojeće stanje uvjeravajući sebe i druge kako se situacija postupno mijenja. Država u kojoj se upisuje sve manje prvašića zasigurno nije država u kojoj dominiraju autentične egzistencije. Ovo je država neautentičnih egzistencija koje promatraju igru u kojoj ne sudjeluju, koje o toj igri pričaju kao da im je bila igra života, a zapravo nesvjesno plutaju u moru koje guta život ove države. Marko Vučetić za Autograf.