Ma, briga njih za BiH

U Partiju, izuzmemo li pojedince s posebnim potrebama, kliničke kretene i imbecile, kakvih je također bilo u SKJ, ulazilo se iz vrlo jasnih ideoloških i svjetonazorskih razloga. Primiti neku vjeru, a Partija je osamdesetih na svoj način bila Crkva s mrtvim Titom kao formaliziranim salonskim bogom, uvijek i posvuda znači primiti bez pogovora sve njezine dogme i cjelokupan sadržaj vjerovanja. U vrijeme kad su me, tek stasalog dječarca, predlagali za komunista, ja sam to odbio s gotovo urođenog dara nepripadanja čoporu, ali i zato što sam se osjećao kao ideološki protivnik. Tada sam, naime, bio antikomunist. Ali nipošto u današnjem značenju te riječi. Danas je sve isto, samo mrvicu kompliciranije i kompleksnije. Kako ova Hrvatska, za razliku od one Hrvatske i one Jugoslavije, ipak traje u stanovitom prividu demokracije, čopor nije više samo jedan. Miljenko Jergović za svoj blog.