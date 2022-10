Svi su bolji od ovih koji su sad

Ukratko, da sad ne prepisujem i kopipejstam previše, živahni je starčić svu krivnju za krvavu rusku agresiju svalio na – Ukrajince. Na njihove korumpirane ekstremne nacionaliste koji su samo čekali priliku da izazovu napad na svoju zemlju. Pritom je i Bidena i NATO nazvao ratnim zločincima, zato što oružjem i drugim potrepštinama pomažu Ukrajini da se obrani od napada. Umjetnik koji nikad nije krio svoje ljevičarstvo i ateizam iz čista se mira svrstao na stranu lika kojemu bi, umjesto u našim životima, znatno prikladnije mjesto bilo u Watersovom „Fletcher Memorial“ luksuznom rezervatu za senilne tirane i neizlječive zavojevače, izmaštanom i opjevanom na albumu „The Final Cut“… Kako to, kako to? Što se to moralo dogoditi u glavi dojučerašnjeg antiiperijalista i ljevičarskoga kozmopolita da se preko noći pretvori u rokersku inačicu tamne strane Petera Handkea? Renato Baretić za Tportal.