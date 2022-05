Destruktivno i osvetničko društvo

Na Veliki petak Papa je razgovarao s novinarkom talijanske državne televizije. Ona ga je za kraj pitala što da svi zajedno na svijetu radimo danas oko tri. On ju je pogledao, izgubljeno ju je gledao, pa je spustio pogled, dugo šutio. Njegova šutnja predugo je trajala. Za televizijska je mjerila bila uznemirujuća. Usta koja ne govore jesu smrt. A smrt je u virtualnom svijetu i na staklu pametnog telefona strašnija nego što je nekad bila, jer je nevjerojatnija. Od straha pred papom koji šuti, gledatelj se bavi nizom brzih pretpostavki. Osnovna je da se starac na čas izgubio, no ja mislim da nije. On samo ne umije voditi sitnu konverzaciju. Slabo se vozio u liftu. Nije čekao autobus, nije sjedio po čekaonicama domova zdravlja, u redovima za ulje i kavu. I onda je odigrao pokaznu vježbu na temu vremena. Vrijeme Crkve mnogo sporije prolazi nego vrijeme društva i civilizacije. To je njezina velika prednost, ali i razlog njezina višestoljetnog zaostajanja za društvom i civilizacijom, kaže Miljenko Jergović.