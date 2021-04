Don Self-destruct

Dva sam puta gledala američki film Nomadland redateljice Chloe Zhao. U glavnoj ulozi igra Frances McDormand. Do sad je dobio sve moguće nagrade, očekuje se da će dobiti brdo Oscara. Čudna priča. U filmu, osim glavnih uloga, igraju naturščici, ljudi koji putuju Amerikom u svojim kamperima. Uglavnom su to krntije u kojima stari Ameri žive svoj romantični život, svaki dan su u drugom gradu, često mijenjaju i države. Kad sam film prvi put gledala nisam znala da su likovi autentični, zato me se film nije previše dojmio. Drugi me put pogodio u srce. Nezamislivo je nama Evropljanima kako stari ljudi koji su čitav život radili mogu živjeti u takvoj bijedi… Do jutros sam, razmišljajući o ovom filmu, prezrivo pljuvala na njega i na poruku i na ljude koji mogu povjerovati u ovakvu pizdariju. Tko normalan može biti sretan zato jer je bijedan? A onda, a onda…Jutros sam na portalima pročitala, u grupi sam umirovljenika koja će krajem ovog mjeseca dobiti „covid dodatak“ u iznosu od 400, slovima: četiri stotine kuna. I… Eto! Čitav sam dan vesela. Napisala je Vedrana Rudan nedavno na svom blogu.