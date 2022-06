Društvo bez dijaloga

Ratom se ili osvaja ili brani. Ako je nešto u ratu stvoreno, to je stvoreno osvajanjem. Hrvatska je u ratu obranjena, ali to mitska svijest ne može i ne želi shvatiti. No nisu samo hrvatski desničari uljuljani u fantazmagorijska bajanja proizašla iz sigurnog stiska mitsko-nacionalističkih pelena. U istim pelenama se nalaze premijer, koji umjesto premijerskog identiteta ima identitet predsjednika razreda, kao i postmoderni predsjednik države, koji ima mnoge identitete. Premijer nije u stanju shvatiti da je, kao premijer, odgovoran za sve ono što rade članovi Vlade. On ih je izabrao i on je odgovoran za sve što oni rade. Marko Vučetić za Autograf.