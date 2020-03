Exile from the main street

U vremenima globalnih kriza kao što je koronavirus, treba surađivati, a ne donositi unilateralne odluke – poručila je Europska komisija u osudi Trumpove odluke o zabrani letova iz država šengenske zove u SAD u trajanju od 30 dana; Britanija i Hrvatska nisu uključene zabranom (HRT). Stanje kakvo trenutačno imamo u Europi u vezi sa zarazom koronavirusom Hrvatska treba očekivati za dva do tri tjedna – u početku u svim državama bude jedan, dva ili najviše desetak slučajeva zaraze, i onda se drastično poveća – kaže slovenski infektolog dr. Andrej Trampuž (Slobodna). Do danas 19 zaraženih. Danas je otkazano trgovanje na Zagrebačkoj burzi, nakon pada Crobexa za više od 10 posto (SEEbiz). Trump se obratio javnosti zbog korone, umjesto mira izazvao je konfuziju, potvrdio da nije dorastao trenutku (CNN). Što je pandemija i zašto WHO sada koristi taj termin, BBC objašnjava.