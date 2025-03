Jer zašto stati na kabelima kad možeš izgubiti signal?

Xiaomi je na MWC-u 2025 predstavio Buds 5 Pro Wi-Fi, svoje prve bežične slušalice koje umjesto klasične Bluetooth veze koriste Wi-Fi. To, prema Xiaomiju, omogućuje bolji prijenos zvuka bez gubitka kvalitete, pri brzini do 4.2 Mbps, što je dvostruko više od najboljeg Bluetooth standarda. Što se tiče baterije, Xiaomi tvrdi da slušalice traju do 10 sati s jednim punjenjem, a s kućištem za punjenje ukupno do 40 sati. Samo 10 minuta punjenja osigurava do 4 sata slušanja, što može biti korisno u žurbi. Međutim, postoji ograničenje: slušalice će raditi samo s određenim pametnim telefonima. Index