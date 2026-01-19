Uši nemaju rezervne dijelove

Gotovo četvrtina mladih sluša glazbu preglasno, čime riskira trajno oštećenje sluha. Problem je podmukao jer se razvija postupno, a oštećene osjetilne stanice u unutarnjem uhu ne mogu se obnoviti. Slušanjem glazbe na 85 dB šteta može nastati za dva sata, a na 100 dB za samo nekoliko minuta. Rješenje postoji: ograničenja glasnoće na mobitelima, pravilo 60/60, pametan izbor slušalica i redovite pauze mogu gotovo u potpunosti spriječiti gubitak sluha. Bug