Danas (23:00)
Uši nemaju rezervne dijelove
Sigurna granica za dugotrajno slušanje glazbe je oko 70 dB
Gotovo četvrtina mladih sluša glazbu preglasno, čime riskira trajno oštećenje sluha. Problem je podmukao jer se razvija postupno, a oštećene osjetilne stanice u unutarnjem uhu ne mogu se obnoviti. Slušanjem glazbe na 85 dB šteta može nastati za dva sata, a na 100 dB za samo nekoliko minuta. Rješenje postoji: ograničenja glasnoće na mobitelima, pravilo 60/60, pametan izbor slušalica i redovite pauze mogu gotovo u potpunosti spriječiti gubitak sluha. Bug