Kad si istovremeno izdajnik i propagandist, možda znači da dobro misliš

Yuval Noah Harari: između redefinicije cionizma i antisemitskih napada

Yuval Noah Harari, povjesničar i antropolog, autor Sapiensa, od globalnog je intelektualca postao i meta napada s obje strane političkog spektra. Njegova definicija cionizma kao prava Židova na samoodređenje, uz istodobnu kritiku izraelske politike, izaziva bijes desnice, ljevice i ekstremista. Dok ga jedni optužuju da “podriva nacionalno jedinstvo”, drugi mu spočitavaju “normalizaciju kolonijalizma”. Harari inzistira na univerzalnoj “dvostrukoj empatiji” – prema Židovima i Palestincima – vjerujući da povijest treba učiti, a ne ponavljati. Romano Bolković za Poslovni


30.08.2024. (20:00)

Teško je raspetljati palestinski čvor

Alić: Kršćanski cionizam – od eshatološkog predviđanja do geostrateške Igre sudnjega dana

Zašto se ne govori (dovoljno) o kršćanskom cionizmu? U izbjegavanju ove teme ima i prešućivanja skrivene intencije kršćanskih cionista da jednim potezom dobiju na više strana. Šutnjom se možda želi prikriti želja kršćanskih cionista da se riješe Židova šaljući ih iz Europe i Amerike u neprijateljsko arapsko područje. Naravno, nakana je umotana u celofan vjere. Izraelski povjesničar Ilan Pappe  smatra da je cionizam nastao u okvirima kršćanstva. Četvrti kongres cionista iz 1900-te godine bio je značajan zbog nekoliko indikativnih detalja. U pitanju je dakle bila kolonizacija. Autohtono stanovništvo trebalo je završiti u rezervatima. Ironijom sudbine prije tih rezervata organizirana su geta za same Židove. U Europi. Sead Alić za Epohu.

18.08.2024. (22:00)

Neprijateljski raspoloženi susjedi

Povijest Palestine: Nakba 1948. razorila je palestinsko društvo

Nakba je naziv za etničko čišćenje Palestinaca koja je započela 1948. godine. Od početka britanske kontrole nad Palestinom 1917., Britanci su radili na omogućavanju kvazidržave cionističkim institucijama u Palestini. Britanska kolonijalna vladavina postavila je temelje za cionistički doseljenički kolonijalizam koji se na kraju razvio u izraelsku državu, koja je i dalje doseljenička kolonijalna država. Palestina je prošla ogromnu transformaciju u drugoj polovici 19. stoljeća, puno prije nego što je ondje stigao cionistički pokret. Došlo je do ekspanzije gospodarstva i stanovništva. Tridesetih godina došlo je do Palestinskog ustanka i pokušaja da se uspostavi nova vlast, uz uvjet da se ograniči doseljavanje Židova i prodaja zemlje cionističkom pokretu. No, Britanci su natjerali susjedne arapske zemlje da pritisnu Palestince da prekinu štrajk nakon šest mjeseci i poslali Peelovu komisiju koja je preporučila podjelu Palestine na židovsku državu, arapsku državu i međunarodnu jurisdikciju. To je bilo prvo službeno plasiranje ideje o podjeli Palestine… Palestinska povjesničarka za Novosti.

16.04.2024. (18:00)

U ime čijeg to Boga?

Sead Alić: Karl Marx u Svetoj Zemlji

Cionistički rabini koji pozivaju na istrebljenje palestinskog naroda u Gazi obavljaju time ritual svojevrsnog ideološkog striptiza: skidaju svoje rabinske odore i prikazuju se u bijedi vlastitih religijskih uvjerenja. Bog koji kroz njih govori bog je politike, kapitala, geostrateških interesa, kupoprodajnih odnosa… Ulovljeni u mrežu industrijaliziranja svijesti posredstvom masovnih i mobilnih medija, mi ipak ulovimo i pokoju informaciju o ljudima koji se pozivaju na Boga da bi proizvodili smrt.

U svom Prilogu kritici Židovskog pitanja, Karl Marx se u svojim ranim, Ekonomsko-filozofijskim manuskriprima, dotaknuo problema emancipiranja Židova u europskoj sredini, posebno Njemačkoj. Zapisao je niz rečenica koje danas zvuče puno realističnije nego u vrijeme njihova nastanka. Marx je naime problem židovstva vidio dublje od političkog problema religijske slobode. Jednako tako u židovstvu je detektirao crtu koja tek danas, s eksplozijama u Gazi – izlazi na površinu. Židovstvo naime Karl Marx ne gleda samo kao religijsku orijentaciju. U njemu ovaj, dijelom svog obiteljskog stabla Židov, pronalazi elemente koji povezuju svjetovne interese, bogatstvo, želju za posjedovanjem i pitanje odnosa religijske hijerarhije prema istinskim potrebama svakog ljudskog bića. Sead Alić za Epohu.

14.10.2023. (20:00)

Sve što te zanimalo o cionizmu, a nisi imao koga pitati

Alić: Tko je Židovima ukrao Boga?

Taktika i strategija cionizma: ukrasti Boga Židovima iz Tore i koristiti ga kao marketinško sredstvo za osvajanje prostora na Bliskom istoku koji će poslužiti kao najveći svjetski poligon SADista za discipliniranje arapskog svijeta i stvaranje obruča oko Moskve. Političke i vojne ciljeve obući u odore religije tako da svaki sukob postaje religijski. Iskoristiti patnju Židova ubijanih u Europi od Rima pa nadalje (posebno u II svjetskom ratu), tako što će se svako suprotstavljanje naoružanom cionistu moći proglasiti kao pokušaj novog holokausta. Cionistička strategija je vojno-politička strategija hijerarhija Europe i Amerike koja brend religije koristi za proglašenje zločina ubojstava, zatvaranja u logore, bombardiranja i ostalih zločina – svetim činom. Cionizam je monstruozna krađa Boga u vojno-osvajačke svrhe. Mediji, za koje se obično govori da pripadaju Židovima uglavnom ne pripadaju Židovima. Židovi po globalnim medijskim korporacijama (koji se danas prebrajaju i kojih uistinu ima mnogo) zapravo nisu Židovi i mediji i novinari – egzekutori su cionističkih hijerarhija koje danas s debelim kamatama naplaćuju sram Europe za milijune ubijenih Židova za vrijeme II svjetskog rata. To su izvršitelji ekonomskog lobija moćnika koji se smatraju većim i značajnijim od Boga. To su ‘veliki inkvizitori’ koji i optužuju, i sude, i ubijaju. Istinu zbori Sead Alić.

21.06.2021. (21:00)

Smije li se kritizirati Izrael?

Jeruzalemska izjava: Nova definicija antisemitizma

Amos Goldberg, profesor na Hebrejskom sveučilištu u Jeruzalemu je jedan od autora jedne nove definicije antisemitizma: „Jeruzalemska izjava o antisemitizmu” (JDA). Stara definicija antisemitizma Međunarodnog saveza za sjećanje na Holokaust (IHRA) kojem pripadaju 34 zemlje, između ostalog i Njemačka, je prema Goldbergu, postala mehanizmom gušenja svake forme kritike izraelske politike i ograničavanja prava na slobodno izražavanje mišljenja. Oko 300 priznatih znanstvenika iz područja istraživanja Holokausta i antisemitizma je u međuvremenu potpisalo JDA, koji bi trebao biti nešto poput alternative IHRA definiciji. Među potpisnicima je i poznati njemački istraživač antisemitizma Wolfgang Benz. Mnogi od njih smatraju da „akademsko i intelektualno” suočavanje s izraelsko-palestinskim sukobom više nije moguće. Deutsche Welle