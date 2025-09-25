Kad si istovremeno izdajnik i propagandist, možda znači da dobro misliš
Yuval Noah Harari: između redefinicije cionizma i antisemitskih napada
Yuval Noah Harari, povjesničar i antropolog, autor Sapiensa, od globalnog je intelektualca postao i meta napada s obje strane političkog spektra. Njegova definicija cionizma kao prava Židova na samoodređenje, uz istodobnu kritiku izraelske politike, izaziva bijes desnice, ljevice i ekstremista. Dok ga jedni optužuju da “podriva nacionalno jedinstvo”, drugi mu spočitavaju “normalizaciju kolonijalizma”. Harari inzistira na univerzalnoj “dvostrukoj empatiji” – prema Židovima i Palestincima – vjerujući da povijest treba učiti, a ne ponavljati. Romano Bolković za Poslovni