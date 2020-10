Plaća sjeda 9. u mjesecu

“Razlika između države u centru i na poluperiferiji, kakva je naša, u tome je što ova kao kompradorska uistinu mora biti ‘slabija’ spram vlastitih tzv. nacionalnih interesa, e da bi jače služila onima u centru. To može značiti, vidjeli smo baš na primjeru brodogradnje, a pri ‘prilagođavanju’ EU standardima, uništavanje cijelih vlastitih privrednih grana. A zašto? Da bi one bile zamijenjene nekim boljima? Ne, već da bi se olakšala ‘prirodna’ kompetitivnost u korist centra u velikim sistemima, kakvi su brodograđevni. Naša država sada je toliko ‘slaba’ da si može priuštiti neplaćeni rad radnika u sektoru koji je sama razbucala. Ona je toliko ‘slaba’ da je sindikate dovela u defanzivnu poziciju u mjeri da je besplatno savjetuju kako da uredno posluje i naplaćuje svoja potraživanja, što inače uopće nije njihov posao! Pa ako je sve to uspjela kao slaba, što će nam raditi kada u budućnosti ojača?”, pišu Novosti.