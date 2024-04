Upalite bojlere i trošite struju, zadruga i ja ćemo sve platiti

Građanima Hrvatske nekretnine su najbolje i najdraže ulaganje, no to je skup “sport”, prilično skup. I često ga plaćamo kreditom. Što ako se dogodi kako na Poslovnom kažu, da nam se u budućnosti smiješi ulaganje u nekretnine s jako malo novca? Točnije, moći ćete biti suvlasnikom određene nekretnine već za 100 eura te shodno tom udjelu imati i određeni prinos? Ovih dana plasira se takav jedan projekt, konkretno radi se o NFT projektu, dakle riječ je o korištenju blockchain tehnologije i tokenizaciji nekretnine. Sličan koncept već neko vrijeme razmatraju brojne domaće i inozemne kompanije i to po državama u kojima je velika sklonost vlasništvu nad nekretninama. Konkretno govoreći, riječ je o obliku pretvaranja nekretnine u digitalne jedinice, i to se zove tokenizacija nekretnine. To je proces pretvaranja vlasništva nad imovinom u digitalne tokene koji uključuju sva prava i obveze povezane s imovinom.