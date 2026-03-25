Danas (16:00)

Zbogom vizualnom smeću

Zagreb uvodi red: Veliki reklamni panoi odlaze u povijest

Visoki upravni sud potvrdio je novu Odluku o komunalnom redu, čime Grad Zagreb od 11. svibnja kreće u uklanjanje neusklađenih reklama. Ključna promjena je zabrana panoa većih od 12 kvadrata na javnim i privatnim površinama, uz iznimku poslovnih zgrada koje oglašavaju vlastitu djelatnost. Iako su neke stare odredbe o naknadama ukinute, Grad je dobio zeleno svjetlo za ograničavanje trajanja zakupa na pet godina. Cilj je smanjenje vizualnog zagađenja, što će značajno transformirati izgled ulica i tržište vanjskog oglašavanja. Lider


19.05.2023. (23:00)

Ipak čitaju plakate

Rat na plakatima: Seksizam i/ili loše ciljan marketing

Westgate je podijelio dio svoga tržišta za spornu kampanju u nekoliko segmenata: vlasnike/ce apartmana, žene koje učestalo naručuju robu, osobe koje traže odjeću za razne prigode, kao i one koji često kupuju online. Međutim, s obzirom na to da se radi o jumbo plakatima, mora se uzeti u obzir kako će kampanja obuhvatiti i ostale ljude. Ovdje govorimo o dijelu takozvanog sofisticiranog masivnog marketinga. Radi se o tzv. “sljepilu targetiranja”. Do njega dolazi prilikom kreiranja kampanje gdje smo potpuno fokusirani na targetirani segment tako da u potpunosti ignoriramo ostale segmente. U slučaju Westgatea, svojim porukama uvrijedimo ljude koji se možda nužno ne nalaze u targetiranom segmentu, ali se zato sigurno nalaze u našim ostalim segmentima. Netokracija