Filmska tvornica kisika
Zagrebački arhitekti osvojili nagradu na Salonu arhitekture u Novom Sadu za projekt obnove beogradskog Košutnjaka
Riječ je o idejnom rješenju urbane revitalizacije 85 hektara zapuštenog Filmskoga grada na Košutnjaku. Kroz koncept vrtnog grada 21. stoljeća i vodilju form follows ecology, arhitekti spajaju postojeće i nove objekte sustavom zelenih traka, šetnica i podzemnih sustava odvodnje. Prostor tako postaje energetski samodostatna „tvornica kisika“ i generator bioraznolikosti koji prirodno povezuje urbani dio Beograda s park-šumom. Žiri je posebno pohvalio vješto spajanje umjetnog i prirodnog u skladnu cjelinu. Journal