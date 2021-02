Most Rijeka-Mađarska

U tišini i bez pompe počeli su prvi ozbiljniji radovi na trenutačno najvećem infrastrukturnom projektu u Hrvatskoj – o gradnji drugog kolosijeka i rekonstrukciji postojećeg željezničkog kolosijeka od Križevaca preko Koprivnice do mađarske granice kod Botova u Podravini. Investicija je vrijedna oko tri milijarde kuna s PDV-om (85% plaća EU), posao bi trebao biti gotov do kraja 2023. godine. Nad sve bude gotovo od Koprivnice do Zagreba putovat će se 45 minuta. Pruga je dio nizinske pruge Rijeka-Botovo. Večernji