Samo me poštuj i pusti me da delam

U izvješću Svjetskog ekonomskog foruma stoji i kako će se do 2025. godine pojaviti nova radna mjesta, a druga će biti istisnuta pomakom u podjeli rada između ljudi i strojeva. Da se već duboko nalazimo u digitalnoj transformaciji, najbolje pokazuju poslovi koji do prije nekoliko godina nisu ni postojali, a danas su to jedna od najpopularnijih i najtraženijih zanimanja. U najnovijem izvješću Svjetskog ekonomskog foruma spominje se 10 vještina koje će biti tražene u poslovima budućnosti. Na novom popisu opet se nalaze kritičko razmišljanje i rješavanje problema, a dodane su vještine samoupravljanja kao što su aktivno učenje, otpornost, tolerancija na stres i fleksibilnost. Među vještinama budućnosti nalaze se još i: analitičko razmišljanje i inovativnost, kreativnost i proaktivnost, liderstvo te poznavanje i aktivno korištenje nove tehnologije. Index