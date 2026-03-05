Alternativna scena seli se iz kvarta u kvart

Koncertni program Žarište ove se godine pretvara u dvomjesečnu proljetnu turneju po zagrebačkim klubovima, koja će tijekom ožujka i travnja okupiti dvadesetak izvođača suvremene nezavisne glazbene scene iz Hrvatske i regije. Koncerti će se održavati u klubovima Katran, Vintage Industrial Bar, Tvornica kulture i Močvara, a među izvođačima su Klinika Denisa Kataneca, Folkestra, Dina Jashari, Goran Glad i drugi. Program je zamišljen kao platforma za autore izvan glavnih medijskih tokova te kao poticaj povezivanju regionalne scene. Turneja završava početkom svibnja, a krajem mjeseca planirano je i novo open-air izdanje na Trgu Marka Marulića. tportal