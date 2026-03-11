Nekima je 'rekla-kazala' način života

Nitko ne voli tračati a opet, nerijetko se i sami nađemo u situaciji kada prokomentiramo nešto ili nekoga. Iako će neki reći da je to ‘konstruktivna kritika’, svaki komentar koji nije iznesen osobi ‘licem u lice’ spada u tračanje. Koliko tračaju i koje su najčešće teme uredskih tračeva, istražio je MojPosao na više od 300 ispitanika.

Većina ispitanika trača, i to iz dosade

Čak 78% ispitanika smatra da zaposlenici tračaju često i puno, dok ih petina (21%) smatra da se tračanje odvija povremeno. Svega 1% ispitanika misli da zaposlenici ne tračaju.

Povod tračanju prvenstveno su dosada i ljubomora te ‘razbibriga’ tijekom pauze na poslu, smatraju ispitanici.

U tračanju sudjeluju gotovo svi zaposlenici, smatra 77% ispitanika. Njih 22% misli da se tračanjem bavi polovica zaposlenika, dok 1% ispitanika smatra da gotovo nitko ne trača.

Tračanje više ovisi o dobi nego o spolu

Većina ispitanika (64%) smatra da na poslu podjednako tračaju muškarci i žene.

Tračanjem se više bave žene, smatra 29% ispitanika, dok za muškarce isto tvrdi njih 7%.

Muškarci u većoj mjeri od žena vjeruju da se tračanjem bavi tek polovica zaposlenika tvrtke: to je stav 34% muških ispitanika, dok u isto vjeruje svega 19% žena.

Muškarci također u nešto većoj mjeri čuju druge kako tračaju (83% muškaraca naspram 78% žena), dok žene u nešto većoj mjeri priznaju da i same sudjeluju u tračanju (75% žena naspram 70% muškaraca).

Čak 80% ispitanika iz velikih i srednjih tvrtki smatra da se na poslu trača često i puno, dok isto smatra manji udio zaposlenika malih tvrtki (71%).

Najviše ispitanika (79%) čulo je druge kolege da tračaju, dok ih tri četvrtine (74%) priznaje da su i sami sudjelovali u tračanju. Veliki broj ispitanika bio je sam meta tračanja (63%), dok ih je malo više od petine (24%) započelo tračanje drugih. Svega 2% ispitanika tvrdi da nisu niti čuli niti sudjelovali u tračanju.

U tračanju više sudjeluju ispitanici mlađi od 30 godina (77%), a najmanje zaposlenici stariji od 41 godine (61%). S druge strane, stariji zaposlenici tvrde da su u većoj mjeri meta tračeva (73%) dok isto za sebe tvrdi 57% ispitanika mlađih od 30 godina.

Koga najčešće tračamo i zašto?

Tračaju se podjednako kolege i nadređeni, navodi 77% ispitanika. Da su drugi zaposlenici najčešća meta tračeva tvrdi 15% ispitanika, dok ih 8% navodi da se najčešće trača nadređeni.

Najčešće teme uredskih tračeva su poslovne situacije poput otkaza, zapošljavanja i poslovnih akvizicija (65%), zatim osobine kolega (64%) i osobni život kolega u što spadaju ljubavni život i osobne financije (61%). Ispitanici se najmanje ‘bave’ komentiranjem privatnog života klijenata (23%) i zdravstvenog stanja kolega (16%).

Najviše se trača usmenim putem (99%) te putem servisa za instant poruke kao što su Facebook messenger, Google Hangouts (43%).

Zabrinjava podatak da 5% ispitanika trača putem svoje službene e-mail adrese pri čemu su muškarci nešto nepažljiviji od žena: 8% muškaraca tračanje prakticira pisanim putem i preko poslovnog maila dok isto čini 5% žena.