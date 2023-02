Mama, mama, mama ja se idem igrat

Eurosongu izuzetno odgovara ta neformalna „freak show“ kvalifikacija u vremenu kad samo naziv „show“ nije dovoljan za privući masovnu pažnju. Neće direkcija Eurosonga to nikad javno priznati, ali dokle god se o Eurosong priča kao o freak showu, dotle je dobro. Kad postane samo „show” značit će da je dosadan. Da je zenit prošao. U današnje vrijeme možete biti apsolutno sve, osim biti dosadni. Što se tiče popularnosti od 3 minute (koliko traje izvedba pjesme), ona je vrijedila za predinternetsko doba. Danas su sve pjesme koje ulaze u natjecateljski žrvanj dostupne mjesecima prije Eurosonga. To je stvorilo mogućnost da se može ići i sa zahtjevnijim i kompliciranijim aranžmanima. Pet mjeseci intenzivnog praćenja i medijskog fokusa. Ima li neki drugi događaj da skoro pola godine zaokuplja toliko pažnje i dobiva tolikog prostora? Nema. Ravno do dna