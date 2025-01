O Canada...

Kanadski premijer Justin Trudeau rekao je da dokazi ukazuju na to da je iranska raketa srušila ukrajinski putnički avion te da je to “moglo biti nenamjerno”. Trudeau je rekao da uporište za to postoji u obavještajnim podacima, ali je odbio dati detalje, dodavši samo da se čini da je raketa zemlja-zrak pogodila avion. Najmanje 63 Kanađana su bila u avionu. Al Jazeera

New York Times je objavio je snimku (na linku) za koju tvrdi da je autentična i iz koje zaključuju da je iranski projektil pogodio avion iznad Paranda, u blizini zračne luke u Teheranu. To je područje na kojem je ukrajinski zrakoplov prestao slati signal prije nego što se srušio u srijedu. Tportal