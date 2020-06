Virus je definitivno oslabio i njegov viralni naboj nije kakav je bio. On se s vremenom mijenja, ali ne zato što je mutirao. Ima četrnaest manjih mutacija koje bi pokrivalo cjepivo. Ovaj novi virus ima ovojnicu koja ne mutira. I baš to je razlika u odnosu na cjepivo protiv gripe. Svake godine mora se raditi novo cjepivo jer se virus gripe mijenja, a s koronom to nije slučaj. Na koncu, ostaje otvoreno pitanje je li cjepivo protiv koronavirusa uopće potrebno, kaže kirurginja Nela Sršen.