1. Estonija postavlja visoke kriterije svakom djetetu i daje im resurse za školovanje – prijevoz, knjige i školska hrana su besplatni, dok učitelji imaju visoke plaće

2. Učitelji imaju autonomiju u podučavanju i mogu odabrati svoj pristup, sve dok poštuju kurikulum

3. Estonija je među prvima stavila digitalne vještine u kurikulum

