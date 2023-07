Biologija i kultura

Pored kronološke svaka osoba ima i biološku dob, odnosno stupanj biološkog starenja organizma pod utjecajem genetike, načina života i drugih čimbenika. Što je vaša biološka dob veća, to je veći rizik od raznih bolesti. No, znanstvenici su sada razvili digitalni model starenja koji otkriva važnost psihološkog zdravlja. ‘Briga o vašem psihološkom zdravlju najviše pridonosi usporavanju tempa starenja’, rekao je suautor istraživanja. Također se pokazalo da su pušači 15 mjeseci stariji od svojih vršnjaka nepušača te i to da brak smanjuje biološku dob za oko sedam mjeseci. Procjenjuje se i da su ljudi koji žive u ruralnim područjima pet mjeseci stariji od ljudi u jednakoj dobi koji žive u urbanim sredinama. Nadalje, istraživanje je pokazalo da psihološki čimbenici poput osjećaja usamljenosti, tuge ili depresije dodaju do 1,65 godina biološkoj dobi. Tportal