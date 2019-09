Dolje Konzum, živio Spar!

Uspjeh uglavnom prati i novac, a novac konzumerizam. I dok je u redu slaviti uspješne, nije u redu slaviti konzumerizam. A baš to rade mediji koji prate živote slavnih i bogatih. Naravno, to je krivo jer uspjeh i konzumerističko pretjerivanje nisu ista stvar. Autor članka navodi sedam razloga zašto je bezveze prepuštati se kupovanju stvari samo zato što ih si netko može priuštiti. Poučno za te i utješno za one druge. Uglavnom, manje jesi ako imaš previše.Forbes