Glavno da se kupuje i troši

Niti jedan ozbiljan tržišni brend ne može sebi priuštiti luksuz da ne bude eko-bio friendly. Jasan uvid da sve veći broj konzumenata, naročito mlađih, želi umiriti svoju potrošačku savjest lukavim zavaravanjem vlastitog uma, usmjerila je poslovanje korporacija u navedenom pravcu. No sve su to naravno puke tlapnje, priče za malu djecu. Eko-marketing, proizveden i uljuljkan u okrilju konzumerističke ideologije, nema drugi zadatak nego kreirati privid korporativne etičnosti, sve u svrhu održanja i povećanja stope profita. S obzirom na to da su takve prakse već višestruko prokazane kao lažne i licemjerne, skovan je i pojam kojim ih se označava: ekomanipulacija – piše Hajrudin Hromadžić. Novosti…