Ako vam nešto zvuči pametno, a nemate pojma zašto - možda ste na pravom tragu

Ponekad nailazimo na ideje koje razumijemo logički, ali ne i intuitivno. Umjesto da ih preskočimo, psiholog Mark Epstein, autor knjige “Thoughts without a thinker” predlaže da ih “parkiramo” i zabilježimo. Psihologija taj proces naziva inkubacijom: mozak nastavlja nesvjesno obrađivati ideje dok se jednog dana ne pojavi iznenadni “aha” uvid. Zadržavanje nerazjašnjenih ideja omogućuje im da se kasnije povežu s drugim znanjem, što često vodi do novih spoznaja. Ponekad su najvažnije upravo ideje koje još nismo spremni razumjeti. Psychology Today