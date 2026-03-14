Danas (13:00)

Ako vam nešto zvuči pametno, a nemate pojma zašto - možda ste na pravom tragu

Zašto vrijedi pamtiti ideje koje ne razumijemo

Ponekad nailazimo na ideje koje razumijemo logički, ali ne i intuitivno. Umjesto da ih preskočimo, psiholog Mark Epstein, autor knjige “Thoughts without a thinker” predlaže da ih “parkiramo” i zabilježimo. Psihologija taj proces naziva inkubacijom: mozak nastavlja nesvjesno obrađivati ideje dok se jednog dana ne pojavi iznenadni “aha” uvid. Zadržavanje nerazjašnjenih ideja omogućuje im da se kasnije povežu s drugim znanjem, što često vodi do novih spoznaja. Ponekad su najvažnije upravo ideje koje još nismo spremni razumjeti. Psychology Today


Slične vijesti

16.02.2021. (10:15)

Zdrave ideje: 7.000 godina alternativa “pametnim drogama”

21.05.2018. (09:25)

Inovator David Lee: Poslovi u budućnosti neće vam se činiti kao rad (TED talks