Neželjena kultura

Ako neko vrijeme ne zalijete svoje biljke, one će imati potrebu vas upozoriti na to. I to svojim glasom ili nešto tome nalik. Naime, istraživanje u Izraelu ukazalo je na to da biljke rajčice i duhana pod stresom zbog dehidracije ili rezanja stabljika emitiraju zvukove koji se mogu usporediti s normalnim ljudskim razgovorom. No, postoji cijeli jedan niz biljaka koje se glasaju. Zvuk su usporedili s škljocanjem, pucketanjem ili kao da netko polako tipka na ručnom pisaćem stroju. I dok je frekvencija cviljenja biljaka previsoka za naše uši, vjerojatno ih mogu čuti kukci, drugi sisavci, a možda i druge biljke. Postoji i snimka takvog zvuka.