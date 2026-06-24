Dezinfekcijski horor

12. srpnja 1962. grupa The Rolling Stones održala je svoj prvi koncert i taj datum se slavi kao njihov rođendan. Točno na 60. rođendan Rockmark predstavlja Doba Rolling Stonesa: biografiju najvećeg rock benda na svijetu. Lesley-Ann Jones, autorica hvaljenih biografija Davida Bowieja i Freddieja Mercuryja te knjige Tko je ubio Johna Lennona?, detaljno prati i secira put koji su Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts, Brian Jones, Bill Wyman, Mick Taylor i Ronnie Wood prošli zasebno, ali i zajedno kao bend: što su dobili, što izgubili, a koga i što žrtvovali? Dotičući se svih ključnih događaja iz povijesti Rolling Stonesa (smrt Briana Jonesa, Altamont, racija u Redlandsu…), velikih ljubavi (Anita Pallenberg, Marianne Faithfull…) kroz tristotinjak stranica praćenih i nekim do sada rijetko viđenim fotografijama Jones slaže sliku o bendu otvarajući zanimljiva, ali i ne baš uvijek ugodna pitanja. Jutarnji