Zašto za rođendan pušemo u svijećice? U neka davnija vremena vjerovalo se da time protjerujemo zle duhove - Monitor.hr
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Dezinfekcijski horor

Zašto za rođendan pušemo u svijećice? U neka davnija vremena vjerovalo se da time protjerujemo zle duhove

Tradicija puhanja rođendanskih svjećica vuče korijene iz drevnih kultura koje su u tom činu vidjele dublju magiju. Stari Grci i Nijemci stavljali su svijeće na kolače kako bi slali želje i molitve bogovima te tjerali zle duhove, dok su Rimljani rođendanskim tortama od meda slavi samo važne ličnosti. Moderni običaj oblikovao se u 18. stoljeću na njemačkom festivalu Kinderfest. Tada je rođeno vjerovanje da se zamišljena želja mora držati u tajnosti kako bi se ispunila, a dodavala bi se i jedna svijeća više kao simbol nade za još jednu godinu sreće i blagostanja. Mental Floss


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