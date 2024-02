Nema tko raditi ni preko tjedna, a kamoli nedjeljom

Ne tako davno je bila situacija da su svi studenti znali gdje će raditi. Tvrtke, u prvom redu IT sektora, su izdvajale vrijeme seniora da ih nauče aktualnim vještinama i mladi su vrlo brzo dobivali priliku raditi zadatke koji su išli u produkciju. Juniori su nekada posao dobivali za vrijeme studija, a već na drugoj godini fakulteta ostvarivali honorarne suradnje. Na petoj godini su više vremena provodili na poslu nego na fakultetu – i to je bilo odlično za razvoj kadrova. No, balon besplatnog novca iz 2020. i 2021. godine se ispuhao, a mladi više nemaju toliko prilika. Tvrtke moraju izdvojiti radno vrijeme seniora kako bi obučavao juniora. To više nije financijski održivo i sve je teže doći do praksi, pa čak i besplatnih. Također, više nema potrebe za hiperszapošljavanjem, iako neki iz IT sektora kažu kako za onoga tko je spreman odgovorno i kvalitetno raditi će uvijek biti mjesta. Lider