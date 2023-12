Slušaj najglasnije, a opet da ne oglušiš

Zdenko Franjić je ikona rock n’ rolla na Balkanu. Krajem osamdesetih godina osnovao je jednu od prvih nezavisnih izdavačkih kuća u Jugoslaviji – “Slušaj najglasnije”. Kroz njegov label otkriveni su brojni bendovi i glazbenici, od Majki i Satana Panonskog do The Bambi Molesters, Damira Avdića, Gori Ussi Winnetoua… Zdeni nije padalo na pamet da se bavi poslom. Njemu je bilo stalo da se dobro zabavi i da bendovima pruži priliku. Iz Zdenine radionice će poteći na stotine i stotine muzičkih albuma, knjiga, stripova, a da taj čovjek nikad ni s kim nije potpisao ugovor. Sve je bilo frendovski. Doduše, nešto kapne i od gaža koje skupi kao Lutajući DJ Zdena. Od početka do danas – isto. Štand, crna kožna torba puna dinamitnih rifova pa od koncerta do koncerta. Samo entuzijazam, samo ljubav, samo underground. Zdenko Franjić. U našoj muzici i oko muzike nema bolje priče od njegove. Lupiga